وفاة الصحفى الفرنسى جان شرايبر بسبب كورونا

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توفى كبير صحفى فرنسا، جان لويس سيرفان شرايبر ،عن عمر ناهز 83 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت أسرة "شرايبر" – حسبما ذكرت إذاعة "فرانس بلو" الإخبارية الفرنسية اليوم، الأحد، نبأ وفاته .

وقالت الإذاعة إن الراحل "شرايبر" كان صحفي وكاتب مقالات ويعد جزءا لا يتجزأ من تاريخ الصحافة الفرنسية في النصف الثاني من القرن العشرين حيث انه ولد في عائلة من الصحافة والسياسة وبدأ حياته المهنية عام 1960.

وانشأ "شرايبر" المجلة الاقتصادية "ليكسبونسيون"، والتي ترأس تحريرها لما يقرب من ثلاثين عاما وعاد إلى العمل في التسعينيات من خلال توليه مجلة "علم النفس".

وألف "شرايبر" 17 كتابا ومقالا نشر آخرها في شهر يناير عام 2020.