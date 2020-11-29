وصول 3 أجهزة غسيل كلوى إهداء من دفعة 2001 شرطة لمستشفى طهطا العام

سوهاج محمود مقبول

استقبلت مستشفى طهطا العام 3 أجهزة غسيل كلوى إهداء من دفعة 2001 شرطة والمساهمين وذلك فى لفتة طيبة من قبل المجتمع المدنى والمساهمة فى رفع مستوى الخدمة الطبية بالقطاع الصحى بسوهاج، صرحت بذلك الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة والسكان بسوهاج.

وأشارت وكيل المديرية، إلى أن رصيد أجهزة الغسيل الكلوى بالوحدة وصل إلى 60 ماكينة غسيل كلوى حيث أنه تم توريد24 ماكينة غسيل كلوى لسنة 2020 فقط و9 ماكينات من صندوق تحيا مصر و12 ماكينة من وزارة الصحة والسكان المصرية.

الجدير بالذكر أن وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى طهطا العام من أكبر الوحدات على مستوى المحافظة من حيث عدد مرضى الغسيل الكلوى ليصل إلى 211 مريضا ومن حيث عدد أجهزة الغسيل الكلوى ليصل إلى 60 جهازا.