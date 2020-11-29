نيجيريا تدفن عشرات المزارعين بعد قتلهم على يد مسلحون

دفن قرويون في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا اليوم الأحد 43 مزارعا قُتلوا في هجوم شنه مسلحون في الوقت الذي واصلت فيه قوات الأمن البحث عن عشرات الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين.

وقطع المهاجمون رؤوس نحو 30 ممن قتلوهم في الهجوم الذي بدأ صباح السبت في قرية زبرماري في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا. وقال السكان إن هناك مخاوف أن يكون 70 شخصا في المجمل قد قتلوا.

وعلى الرغم من عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم بعد، فقد ارتكبت جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش بولاية غرب أفريقيا مثل هذه المذابح من قبل. وتنشط الجماعتان في المنطقة حيث قتل مسلحون ما لا يقل عن 30 ألف شخص خلال العقد الماضي.

وأدان الرئيس محمد بخاري مقتل المزارعين وقال إن "البلد كله متألم".