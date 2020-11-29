محافظ دمياط تستجيب لاستغاثة متحولة جنسياً: سنتواصل مع وزير التعليم لحل المشكلة

كتب عامر مصطفى

استجابت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لاستغاثة مواطنة أجرت عملية تحول جنسى من رجل إلى امرأة أثناء مداخلتها مع الإعلامى عمرو أديب، قائلة: "كلفت مسئول التعليم لإحضار ملفها، وياريت تيجى يوم الاثنين، ونرجعها ونعمل انتداب فى البحيرة لأنها مش عايزة تكون فى دمياط، وكمان سنتواصل مع وزير التربية والتعليم لحل مشكلة المواطنة".



وروت فريدة رمضان، متحولة جنسياً من اسم محمد رمضان، قصة تحولها من رجل إلى سيدة، قائلة: "عملت تصحيح جنسى وليس تحولا جنسيا كما يقال، وذلك نظراً لتغير فى الأعضاء، وقضيت 13 سنة لم تكن سهلة وواجهت حالات تنمر كثيرة وحصلت على جميع الموافقات والعملية تمت من حوالى 4 سنوات".



وأكملت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامى عمرو أديب، عملت إجراءات استخراج البطاقة الشخصية من السجل المدني، والعقبة الوحيدة التى واجهتنى فى حياتى أننى أعيش حالياً على المساعدات الخارجية، وكنت أعمل مدرسة لغة عربية فى إدارة دمياط التعليم قبل عملية التحويل.



وتابعت فريدة رمضان: "غبت من التربية والتعليم بسبب المتابعة فى المستشفيات وليس مقاطعة الوظيفة، وكان هناك خلل فى ذلك، وتابعت فى العلاج، وأطالب الوزير بملفى فى الإدارة وبحثت عنه ولم أجد فى الإدارة باسم محمد رمضان حالتى القديمة لكى أثبت بياناتى الجديدة".



وأضافت فريدة رمضان: "أريد العودة لوظيفتى وتلقى العلاج وأن لم يحدث ذلك فأريد الحصول على مستحقاتى من الوزارة، وعن الزواج حينما سألها عمرو أديب، ردت قائلة: "أتمنى الزواج كأى ست وأنا مواطنة مصرية، تعرضت للتنمر فى الكثير من المواقف، منها موظف السجل المدني، وكنت أتعامل مع الموقف ببرود".



واختتمت فريدة رمضان حديثها قائلة: "أطالب وزير التعليم بعودتى للوظيفة أو المستحقات المالية، أنا موجودة فى البحيرة حالياً فى إحدى القرى، وفى استجابة من مدير مديرية التربية والتعليم فى دمياط".