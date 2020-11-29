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لبنان تسجل 1696 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 125637 حالة

الأحد، 29 نوفمبر 2020 12:00 ص
لبنان تسجل 1696 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 125637 حالة كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1696 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 125 ألفا و637 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي.سي. آر.)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
 
وأشارت الوزارة - في بيان - إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 991 حالة.
 
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية، التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية؛ للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغ 11 ألفا و614 فحصا، تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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