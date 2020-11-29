اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 نوفمبر 2020 02:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

كوبا تؤكد دعمها المطلق لفلسطين فى اليوم العالمى للتضامن مع الفلسطينيين

الأحد، 29 نوفمبر 2020 10:30 م
كوبا تؤكد دعمها المطلق لفلسطين فى اليوم العالمى للتضامن مع الفلسطينيين وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحيا وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز اليوم الأحد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وشدد على موقف كوبا الداعم لفلسطين. 
وكتب برونو رودريجيز في تغريدة أوردتها وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية "كوبا تكرر دعمها المُطلق لحل عادل ودائم يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". 
يُشار إلى أنه في التاسع والعشرين من نوفمبر 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181، الذي نص على إقامة "دولة يهودية" و "دولة عربية" في فلسطين، على أن تكون القدس كيانًا منفصلًا، يخضع لنظام دولي خاص. 
ويسلط اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الضوء على حق هذا البلد في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، والاستقلال الوطني والسيادة الوطنية، وعودة الفلسطينيين إلى ديارهم التي نزحوا منها.


فلسطين

اليوم العالمى للتضامن مع الفلسطينيين

كوبا

القضية الفلسطينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة