"فاينانشيال تايمز" تكشف خطة أوروبية مقترحة لواشنطن لتشكيل تحالف عالمى جديد

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن أن الاتحاد الأوروبى سيدعو الولايات المتحدة إلى اغتنام فرصة تحدث مرة واحدة فى الجيل لتشكيل تحالف عالمى جديد، فى عرض مفصل لدفن توترات عهد ترامب ومواجهة التحدى الإستراتيجي الذى تمثله الصين، وفقا للتقرير.

وأوضحت الصحيفة أن مسودة خطة الاتحاد الأوروبى لتنشيط الشراكة عبر الأطلسى، والتى أطلعت عليها فاينانشيال تايمز، تقترح تعاونا جديدا فى كل شىء بدءا من التنظيم الرقمى والتصدى لوباء كوفيد 19 وحتى مكافحة إزالة الغابات.

وتشير الخطة المقترحة التى أعدتها المفوضية الأوروبية إلى أن الشركة بين بروكسل وواشنطن تحتاج إلى صيانة وتجديد إذا كان للعالم الديمقراطى أن يؤكد مصالحه ضد من وصفهم بالقوى الاستبدادية والاقتصاد المغلقة التى تستغل الانفتاح الذى تعمد عليه مجتمعاتنا.

وشملت الخطة المقترحة التى جاءت فى 11 صفحة وحملت عنوان " أجندة أوروبية أمريكية جديدة للتغير العالمى"، نداء للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لدفن الأحقاد بشأن المصادر المستمرة للتوتر عبر الأطلنطى مثل الضغط الأوروبى من أجل فرض ضرائب أكبر على عمالقة التكنولوجيا فى الولايات المتحدة.

وتقترح الخطة أن تتوحد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى لتشكيل البيئة التنظيمية الرقمية، بما فى ذلك تبنى نهج مشترك إزاء تطبيق مكافحة الاحتكار وحماية البيانات والتعاون فى مراقبة الاستثمارات الأجنبية الحساسة والعمل معا لمكافحة التهديدات مثل القرصنة الإلكترونية.

وشملت مقترحات أخرى دعوة للتعاون حول تطوير ونشر لقاحات كورونا والعمل المشترك لإصلاح منظمة الصحة العالمية.

ورأت فاينانشيال تايمز أن الخطة تعكس التفاؤل والارتياح المطلق فى بروكسل إزاء احتمالية العمل مع الإدارة الأمريكية القادمة، لكنه يعكس ايضا القلق من أن سنوات التوتر من العلاقات عبر الأطلسى قد أعطت بكين المبادرة الجيوسياسية.