ضبط 9 أطنان دقيق مدعم بمخزن بدون ترخيص بحملة مكبرة بالخانكة

القليوبية – إبراهيم سالم

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين من ضبط مخزن ومنخل دقيق فى الخانكه يقوم القائمين عليه بتجميع الدقيق البلدى المدعم والمخصص للمخابز البلدية وإعادة تعبئتها، على أنه دقيق فاخر فى السوق السوداء، وتم التحفظ على المخزن وبداخله 9 طن دقيق ونخالة وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعقيد احمد عبد العليم رئيس مباحث التموين يفيد وجود مخزن ومنخل كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة يقوم بتجميع الدقيق البلدى المدعم والمخصص للمخابز البلدية والذى يصرف بنظام الحصص التموينية لتوزيعها على مستحقى الدعم وإعادة وتعبئته داخل شكائرعلى أنه دقيق فاخر لإعادة طرحه وبيعه لأصحاب المحال والمخابز الأفرنجية بغرض الإستفاده من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة .

تم عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير المباحث فقامت حلمه مكبرة قادها العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية والمقدم احمد سامى رئيس مباحث مركز الخانكه وتم مداهمة المخزن والمنخل وتم ضبط صاحبهما، وعثر بداخله على 94 شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 4,700 طن و 62 شيكارة دقيق منخول ومعاد تدويرة بإجمالى 3,300 طن و 20 شيكارة نخالة بإجمالى واحد طن وكميات كبيرة من الشكائر الفارغة و2 سلندر الخاص بنخل الدقيق البلدى المدعم "منخل" و 2 ماكينة خياطة و ميزان كهرباء حساس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.