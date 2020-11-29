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صور.. إزالة الإشغالات وتجميل شوارع مدينة كفر الشيخ والرصف بالإنترلوك

الأحد، 29 نوفمبر 2020 12:38 م
صور.. إزالة الإشغالات وتجميل شوارع مدينة كفر الشيخ والرصف بالإنترلوك جانب من إزالة الإشغالات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدينة كفر الشيخ وعدد من قرى مركز كفر الشيخ حملة لإزالة الإشغالات ،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، بقيادة اللواء شعبان مبروك ،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتمكنت الحملة من رفع الإشغالات على طريق دسوق بقرية الحمراء ،وقرية عويره الخاصة بهياكل السيارات، والمقهى على الطريق، وإزالة الإشغالات بامتداد شارع الخليفة المأمون والتنبيه على أصحاب المحلات بإزالة أى مخالفة فى خلال يوم وألا سيتم إزالتها لمعرفة الوحدة.

وأكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه جارى تجميل شارع المحكمة ،وشارع المديرية ،ووضع الانترلوك ،وتصميم أحواض الزرع الداخلية بشكل ديكورى مثل عبد الهادى راضي.

 

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