رئيس جامعة سوهاج يجتمع لمناقشة لائحة الدكتوراه المهنية DPA بكلية التجارة

سوهاج محمود مقبول

اجتمع اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء مجلس برنامج الدراسات العليا للماجستير المهنى بكلية التجارة MBA، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، وعلي أبو الري مدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة البرنامج.

وخلال الاجتماع أوضح عزيز أنه تم مناقشة البدء في تجهيز لائحة الدكتوراة DPA لتخصصات المحاسبة وادارة الاعمال والاقتصاد والتأمين، مضيفا لأنه عن طريق ذلك البرنامج سوف يتمكن الطلاب بعد حصولهم علي الماجستير المهني MBA من مواصلة دراستهم في مرحلة الدكتوراة المهنية، مؤكدا أنه سوف يتم التنبيه علي الأقسام المختصة بتجهيز المقررات العلمية ومحتوياتها في أقرب وقت ممكن.

وأشار عزيز إلى أن الجامعة تسعى دائما لخدمة الطلاب من داخل وخارج المجتمع السوهاجى وإكسابهم المهارات الإدارية الحديثة، للارتقاء بمستويات الأداء فى كافة القطاعات المختلفة فى المؤسسات والهيئات والشركات وفقاً للأسس العملية والبحثية، وهذا ما يوفره برنامجي الماجستير والدكتوراة المهنى بكلية التجارة.

وقال الدكتور ممدوح الرشيدى عميد الكلية أن الإجتماع ناقش أيضا ترشيحات الأقسام لاعضاء هيئة التدريس القائمين علي التدريس بالماجستير المهني للمستوي الأول للعام الجامعي 2020/2021، إلى جانب مناقشة إستدراك مذكرة التفاهم المقدمة من المركز المصري الروسي للتدريب للتعاون مع الكلية.