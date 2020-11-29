رئيس جامعة سوهاج يجتمع لمناقشة لائحة الدكتوراه المهنية DPA بكلية التجارة

اجتمع اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء مجلس برنامج الدراسات العليا للماجستير المهنى بكلية التجارة MBA، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، وعلي أبو الري مدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة البرنامج.
وخلال الاجتماع أوضح عزيز أنه تم مناقشة البدء في تجهيز لائحة الدكتوراة DPA لتخصصات المحاسبة وادارة الاعمال والاقتصاد والتأمين، مضيفا لأنه عن طريق ذلك البرنامج سوف يتمكن الطلاب بعد حصولهم علي الماجستير المهني MBA من مواصلة دراستهم في مرحلة الدكتوراة المهنية، مؤكدا أنه سوف يتم التنبيه علي الأقسام المختصة بتجهيز المقررات العلمية ومحتوياتها في أقرب وقت ممكن.
وأشار عزيز إلى أن الجامعة تسعى دائما لخدمة الطلاب من داخل وخارج المجتمع السوهاجى وإكسابهم المهارات الإدارية الحديثة، للارتقاء بمستويات الأداء فى كافة القطاعات المختلفة فى المؤسسات والهيئات والشركات وفقاً للأسس العملية والبحثية، وهذا ما يوفره برنامجي الماجستير والدكتوراة المهنى بكلية التجارة.
وقال الدكتور ممدوح الرشيدى عميد الكلية أن الإجتماع ناقش أيضا ترشيحات الأقسام لاعضاء هيئة التدريس القائمين علي التدريس بالماجستير المهني للمستوي الأول للعام الجامعي 2020/2021، إلى جانب مناقشة إستدراك مذكرة التفاهم المقدمة من المركز المصري الروسي للتدريب للتعاون مع الكلية.
وفى سياق آخر، تنظم إدارة نشاط الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، محاضرات طلابية ثقافية عن تنمية الولاء، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وقال إن المحاضرات تستمر في الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتي 5 من ديسمبر القادم، وتهدف إلي تعميق الشعور بالإنتماء لدي الطلاب، لأنه يمثل حجز الزاوية في حياة المجتمعات واستقرارها وتقدمها.
وأشار الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن إدارة الجامعة تحرص علي ألا يكون الانتماء للوطن شعاراََ براقاََ، بل ممارسة وتطبيقاََ لمبادئ وقيم متوارثة عبر الأجيال، وذلك من خلال توعية الطلاب بتاريخ وحضارة بلادهم، بما ينمي لديهم الشعور بالأصالة والقدرة علي صناعة مستقبل يليق بدور مصر ومكانتها.
وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن البرنامج التثقيفي بدأ بمحاضرة عن "أوضاع النمو الاقتصادي وتأثيره على مواجهة الأزمات"، وقد حاضر بها الدكتور محمود بخيت شوكي، مشيراً إلى أن اليوم ستبدأ محاضرات تاريخية عن "الآثار والمصريات"، ويحاضر بها الدكتور أحمد علي الأنصاري والدكتور هشام أحمد فهيد، وتستمر علي مدار يومي 29 نوفمبر والأول من ديسمبر، وذلك بكليات الآثار، الألسن والحاسبات والمعلومات بمقر الجامعة الجديد.
وأوضح محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أن المحاضرات تشمل أيضاً جلسات حوارية عن المهارات الشخصية والتنمية البشرية وعلوم الإدارة، وسيتحدث بها الدكتور عنتر محمد أحمد علي مدار يومي 30 نوفمبر و2 ديسمبر وستقام بقاعة مركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد، مضيفاً أن محاضرة الوسطية في الدين سيحاضر بها الدكتور محمود فراج السيد يوم ٣ من ديسمبر القادم، وكذلك محاضرات في القانون بمدرجات كلية الحقوق، وذلك يومي 4 و5 ديسمبر القادم.
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