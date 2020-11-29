رئاسة البرلمان الليبى تدعو لعقد جلسة لمناقشة مخرجات الحوار السياسى

كتب : أحمد جمعة

دعت رئاسة مجلس النواب الليبى، اليوم الأحد، اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة للمجلس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب؛ وذلك استجابة لدعوات أعضاء المجلس الليبى المجتمعين في اللقاء التشاوري بمدينة طنجة المغربية.

وأوضح المجلس في بيان له اليوم أن جدول أعمال الجلسة سيتمثل في: مناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر، وتشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي، وعند طلب تغيير الرئاسة يجب أن ينظر فيها للدستور والقانون واللائحة الداخلية.

وأمس السبت، أصدر أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون في طنجة البيان الختامي لاجتماعاتهم التي بدأت الإثنين الماضي، مؤكدين أن المقر الرئيسي لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، بينما تم الاتفاق على عقد جلسة التئام للمجلس في مدينة غدامس مباشرة بمجرد عودة الأعضاء إلى ليبيا.

وقال البيان المشترك إن الجلسة في غدامس تستهدف إقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب، وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه.