اليوم السابع
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جمهورية الجبل الأسود تعلن سفير صربيا شخصا غير مرغوب فيه

الأحد، 29 نوفمبر 2020 02:00 ص
جمهورية الجبل الأسود تعلن سفير صربيا شخصا غير مرغوب فيه ميلو ديوكانوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود
بلجراد (رويترز)

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أعلنت وزارة الداخلية بالجبل الأسود فى بيان، سفير صربيا "شخصا غير مرغوب فيه" لتدخله فى الشؤون الداخلية للبلاد، وبعد صدور البيان أعلنت صربيا سفير الجبل الأسود شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وذكرت الوزارة فى البيان، أنه رغم تحذيرات شفهية ومكتوبة بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، قال سفير صربيا إن جلسة البرلمان التى عُقدت عام 1918 وأُلغيت فيها سيادة الجبل الأسود كانت "تحررا".

وكان البلد الصغير الواقع على البحر الأدرياتيكى ويقطنه 600 ألف نسمة مملكة حتى عام 1918 عندما ألغى سيادته لينضم إلى يوغوسلافيا. وظل الجبل الأسود فى اتحاد مع صربيا بعد انهيار يوغوسلافيا فى مطلع التسعينيات من القرن الماضى وأعلن استقلاله فى عام 2006.

 

 


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