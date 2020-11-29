بورسعيد تستعد لمواجهة موجة كورونا الثانية بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات

أكد الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أنه تم الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا بتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، فضلا عن توفير الطاقة الاستيعابية للأسرة المخصصة لعلاج الحالات المصابة بكافة المستشفيات، والمتمثلة فى "السلام بورسعيد، والحياة بمدينة بورفؤاد، والزهور التخصصى"، لتقديم الرعاية الطبية والصحية للحالات المصابة.

ولفت وكيل صحة بورسعيد لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم التنسبق مع هيئة الرعاية الصحية لزيادة الطاقة الاستيعابية أيضا للأسرة لمواجهة الموجة الثانية فيروس كورونا، فضلا عن توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية فى أكثر من منفذ بأحياء المحافظة وخاصة لكبار السن ولذوى الأمراض المزمنة.



وتابع وكيل الصحة، أنه تم التأكيد على تدريب كافة أعضاء الفريق الطبى على كيفية فرز وتصنيف الحالات من خلال البروتوكول العلاجى، حسب ما ورد من منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا.

وفى ذات السياق، أكد أبو هاشم، أنه تم تفعيل غرفة العمليات بالمديرية، وربطها بغرفة عمليات المحافظة، والغرفة المركزية بالوزارة، وذلك بهدف رصد أى حدث للتعامل الفورى معه، فضلا عن عمل دراسة يومية للوضع الوبائى، بما يمكننا من اتخاذ القرارات التى من شأنها توفير الخدمة الطبية للمرضى بصورة سهلة وميسرة.

ومن جهة أخرى، أكد وكيل الوزارة صحة بورسعيد، أنه تم أيضًا ربط غرفة العمليات بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لرصد أى حالات مشتبهة بها بالمدارس والتعامل الفورى معها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.