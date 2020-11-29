اليوم السابع
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خالد صلاح
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السلطات العراقية تؤكد استئناف العمل بمصفى الصينية خلال ساعات

الأحد، 29 نوفمبر 2020 08:53 م
السلطات العراقية تؤكد استئناف العمل بمصفى الصينية خلال ساعات النفط - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت مؤسسة النفط العراقية أنه سيتم استئناف العمل بمصفى الصينية خلال الساعات المقبلة، بعد احتواء الأضرار التي نجمت عن الحادث التي تعرضت له في وقت سابق .
وأكد قائد عمليات صلاح الدين بالجيش العراقي اللواء الركن عبد المحسن حاتم، اليوم الأحد، أن يوم غد الاثنين سيتم إعلان نتائج التحقيق بشأن حادثة مصفى الصينية .
وقال حاتم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مصفى الصينية تعرض إلى انفجار غير معروفة طبيعته"، لافتا إلى أنه "تمت السيطرة على الانفجار وإخماد النيران دون خسائر بشرية أو مادية بوقت قياسي من قبل الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين ".
وأضاف، أن " نتائج التحقيق بشأن حادثة مصفى الصينية سيتم الإعلان عنها يوم غد الاثنين"، مبينا أن "الهندسية العسكرية ستباشر بعملها لمعرفة أسباب الحريق إن كان صاروخيا أو انفجار بأنابيب المشتقات النفطية". 


النفط

العراق

مصفاة الصينية العراقية

سقوط صاروخ بالعراق

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