إزالة مبان من الطوب اللبن لتعديها على النيل فى قنا

قنا صابر سعيد

شنت إدارة حماية النيل بقنا، اليوم، حملة إزالة تعديات على زمام النيل بناحية قرية الكلح التابعة لمركز نجع حمادي وجزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف بزمام هندسة نيل نجع حمادى.

وأوضحت إدارة حماية النيل، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 6 قرارات إزالة، منهم قرار مبان من الطوب اللبن والطين بمسطح 193 مترا ناحية قرية الكلح بمركز نجع حمادى، و5 قرارات ردم ناحية جزيرة الحمودى مركز الوقف، التابع لزمام هندسة نيل نجع حمادى.

وأكدت إدارة حماية النيل، أن قرارات الإزالة والردم تمت بمعرفة المخالفين في تلك المناطق وعلى نفقتهم الخاصة، وتحت إشراف مهندسى نيل الأقصر وقنا وزمام نجع حمادى، وذلك استمرارًا للتصدي للتعديات علي النيل.