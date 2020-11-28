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وكيل تعليم كفر الشيخ تشهد تنصيب اتحاد طلاب المدارس وتشيد بالمواهب.. صور

السبت، 28 نوفمبر 2020 11:22 م
وكيل تعليم كفر الشيخ تشهد تنصيب اتحاد طلاب المدارس وتشيد بالمواهب.. صور جانب من الحفل
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الرائد العام  لاتحاد طلاب مدارس كفر الشيخ، حفل تنصيب اتحاد طلاب مدارس كفر الشيخ للمرحلة الثانوية عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات بمعسكر إعداد القادة الذى استمر ثلاثة أيام بمدرسة النور بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، بإشراف على محمد الدفراوى، موجه عام التربية الاجتماعية، وحمودة يونس، موجه عام اتحاد الطلاب.

وفاز بمركز الأمين، علي محمد جابر بركات، إدارة مطوبس، وبمركز الأمين المساعد، عتاب رضى جمال الباز، إدارة بيلا التعليمية، ومقرر اللجنة الدينية والثقافية، منه الله محمد إبراهيم نجم، إدارة فوة التعليمية، وبمركز مقرر اللجنة الاجتماعية، محمد إبراهيم عثمان، إدارة مطوبس التعليمية، وبمركز مقرر اللجنة الرياضية والكشفية، أحمد ناصر محمد، إدارة غرب كفر الشيخ، وبمركز مقرر اللجنة العلمية، سامر عماد فتحى محمد، إدارة سيدى غازى، ومركز المقرر الفنى، هالة محمد جابر، إدارة مطوبس التعليمية .

 

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها ناقشت الخطة التي وضعها الطلاب الخاصة بالاتحاد والأنشطة التي سيتم تنفيذها، إضافة للندوات والمؤتمرات الخاصة بتوعية الطلاب، وتم الاستماع لمجموعة من المواهب، متمنية التوفيق لأبنائنا الطلاب في الترشح على مستوى الجمهورية.

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