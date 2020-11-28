وزيرة التضامن تزور جامعة الزقازيق ومستشفى العزل بالشرقية.. غدا

الشرقية إيمان مهنى

تجرى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الأحد 29/11/2020، زيارة لمحافظة الشرقية، وتبدأ فاعليات الزيارة بتفقد دار بسمة للإيواء بمدينة الزقازيق.

كما ستتفقد وزيرة التضامن الاجتماعى مستشفى العزل بالزقازيق، وتختتم جولتها بزيارة لجامعة الزقازيق.

وكانت شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم افتتاح المقر الجديد لمؤسسة "راعى مصر" للتنمية، كما دشنت 6 عيادات طبية متنقلة جديدة تابعة للمؤسسة.

وقالت القباج، إن العيادات الطبية المتنقلة فكرة مبتكرة للوصول لأكبر قدر من الأسر الأكثر احتياجا فى منازلهم والاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية، لافتة إلى أن مصر شهدت بعد ثورة 30 يونيو تحولات كبيرة فى السياسات الاجتماعية أدت إلى إحداث تغيرات ملحوظة فى نظم تقديم الخدمات الاجتماعية وسياسات توزيعها.