معاقبة موظفين بالوحدة المحلية للقناطر الخيرية لارتكاب مخالفات مالية وإدارية

كتب عبد الله محمود

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية بالقليوبية ومهندس وفني من مساعديه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام، فيما برأت نائبه ومدير التخطيط ومهندسة لعدم اشتراكهم في المخالفات.

وأكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام في القضية رقم 9 لسنة 62 قضائية عليا بشأن المخالفين الصادر بشأنهم حكم الإدانة خلال عام 2018 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة

وتضمن الحكم مجازاة رجب عبد الرازق عبد العال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية بعقوبة التنبيه، وخصم أجر 20 يومًا من راتب محمود محمد عامر، فني مباني أول، إتخذا إجراءات بيع قطعة أرض زوايد تنظيم كائنة في شارع الجلاء بالقناطر الخيرية للمواطنة ولاء علي سيد بطريق الإتفاق المباشر، ووقع عقد البيع في 15 نوفمبر 2018 رغم عدم اختصاصه بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وقرار محافظ القليوبية رقم 139 لسنة 2016 وقانون المناقصات والمزايدات

وقضت المحكمة بخصم أجر 30 يومًا من راتب شعبان عبد الكريم عبد المؤمن، "مهندس" أصدر الترخيص رقم 53 لسنة 2018 بالبناء رغم عدم استيفاء ملف الترخيص لعقد بيع قطعة الأرض وعدم توافر الشروط، وأصدر بيان صلاحية لقطعة الأرض دون الحصول على توقيع مهندس التنظيم المسئول عن الموقع

وبراءة مختار عبد الرحمن، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر ويسري بحيري إسماعيل، مدير التخطيط والتنظيم العمراني ورشا عبد الله "مهندسة" لعدم ثبوت إشتراكهم في المخالفات.