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قطع المياه عن قرية أبو الغيط وتوابعها بالقناطر الخيرية 6 ساعات

السبت، 28 نوفمبر 2020 10:20 م
قطع المياه عن قرية أبو الغيط وتوابعها بالقناطر الخيرية 6 ساعات القناطر الخيرية -
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، أنه نظرا لقيام قطاع ري القليوبية بتكريك نهر النيل بالقناطر الخيرية أمام محطتى مياه 1،2 الكومباكت، مما يؤدى إلى توقف المحطتين نظرا لإرتفاع العكارة بمجرى النيل أثناء عملية التكريك، سيتم قطع المياه عن قرية أبو الغيط وتوابعها غدا الأحد 29/11/2020، من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثالثة عصرا.

وأوضحت، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية لحين إعادة ضخ المياه، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.


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قرية ابو الغيط

القناطر الخيرية

اعمال تكريك

رى القليوبية

نهر النيل

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