رصف شارعى بورسعيد وجمال عبد الناصر بمدينة فاقوس فى الشرقية بـ5 ملايين جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء ضياء الدين أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس، أعمال الإحلال والتجديد والرصف الجارية بشارعى بورسعيد وجمال عبد الناصر بمركز ومدينة فاقوس بأطوال 2.1 كم وبتكلفة 5 ملايين جنيه.

وشدد المحافظ على اللواء ضياء الدين أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف الجارية بالشارعين بالتنسيق مع مديرية الطرق وتهيئتهما أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، مشدداً على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال الالتزام بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة المواصفات القياسية فى أعمال الرصف.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بوضع خطة لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذًا لخطة تطوير وتجميل المحافظة وإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدنها.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلى من رئيس المدينة، والذى أوضح أنه تم البدء فى أعمال تكسير وإزالة الأسفلت القديم وإعادة رصف شارع بورسعيد بطول 1.5 كم ومتوسط عرض 10 أمتار بداية من هندسة الرى حتى كوبرى وكذلك شارع جمال عبد الناصر بطول 600 متر ومتوسط عرض 10 أمتار بداية من كوبرى كفر الحوت حتى مزلقان كفر الحوت بإجمالى مسطح للشارعين 21000 متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 والتى تتم بمعرفة مجلس مدينة فاقوس، مشيراً إلى أنه تم نقل موقف خط البحر بجوار مستشفى دار الشفاء لاستكمال أعمال رصف بالشارع ودخوله الخدمة وفقا للجدول الزمنى المحدد لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.