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اليونسكو توجه نداء لإعادة إعمار مجمع النورى بمدينة الموصل العراقية

السبت، 28 نوفمبر 2020 10:36 م
اليونسكو توجه نداء لإعادة إعمار مجمع النورى بمدينة الموصل العراقية مجمع النورى بالموصل
كتب هيثم سلامة

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وجهت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  "اليونسكو" نداء إلى جميع المهندسين المعماريين بإرسال مشروعاتهم الهندسية لإعادة إعمار وتأهيل مجمع النورى، وذلك ضمن إطار مسابقة اختيار مشروع فائز لإعادة الإعمار وتأهيل مدينة الموصل بالعراق.

وكتبت اليونسكو، عبر حسابها بموقع تويتر:" نداء إلى جميع المهندسين المعماريين والمهندسين في جميع أنحاء العالم:أرسلوا مشاريعكم الهندسية لإعادة إعمار وتأهيل مجمع النوري في الموصل كونوا جزءاً من الجهود التي نبذلها من أجل إحياء روح الموصل!".

وأوضحت اليونسكو عبر موقعها ، أنها تدير مسابقة تصميم دولية لاختيار مشروع تصميم فائز لإعادة إعمار وتأهيل مجمع جامع النوري في الموصل.

وأشارت المنظمة،  الى أن مدينة الموصل  تعرف بأنها واحدة من أعرق المدن في العالم. وهي الآن في مُستهل عملية التعافي عُقب الدمار الذي سببه الصراع فى عام 2014 ، موضحة أن ذلك يأتي فى إطار مبادرة "إحياء روح الموصل" ، التزمت اليونسكو ووزارة الثقافة العراقية وديوان الوقف السني العراقي، بدعم ماليّ سخيّ من دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة إعمار وتأهيل مجمع جامع النورى في الموصل.

 

 

 

 


اليونسكو

مجمع النورى

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