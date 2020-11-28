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"التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالمواطنة".. ندوة بهندسة طنطا

السبت، 28 نوفمبر 2020 10:06 م
"التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالمواطنة".. ندوة بهندسة طنطا
الغربية مصطفى عادل

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أكد الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، أن مبدأ المواطنة هو الضمانة الحقيقية لاستقرار الدول الحديثة وتقدمها، والذي يسهم بشكل فعال في ترسيخ الانتماء إلى الوطن.

 

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى افتتاح فاعليات الندوة التثقيفية التي نظمتها كلية الهندسة تحت عنوان "التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالانتماء والمواطنة" بمشاركة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود ذكي عميد الكلية.

 

وأشار رئيس جامعة طنطا إلى دور المواطن باعتباره هدف عملية التنمية والقائم بها في نفس الوقت، بالإضافة إلى مردود ذلك فى تعميق قيم الولاء والانتماء فى نفوس أبنائنا الطلاب عن طريق تحقيق مفهوم المشاركة والمسؤولية المجتمعية باعتبارهما من الدعائم الاساسية للمواطنة.

 

وقال الدكتور الرفاعي مبارك، إن حب الوطن والغيرة عليه أعلى مراتب المواطنة، داعيًا الطلاب إلى ضرورة الانتماء للوطن وحبه فى المقام الأول والعمل لصالحه، بينما أشار الدكتور كمال عكاشة إلى أهمية مثل هذه الندوات التثقيفية والتى باتت أداة حتمية في مجال الإعداد والتربية الصحيحة لأبنائنا الطلاب على المواطنة السليمة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

 

وأوضح الدكتور محمود ذكي عميد كلية الهندسة، أن المواطنة تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية، كما تلعب دوراً مهماً في تنشيط الأسواق وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن التنمية الاقتصادية باتت داعماً ورافداً لمسيرة الإنتاج والتنمية.

 

حاضر فى الندوة الدكتور هاني الدمرداش، والدكتور إبراهيم الأطروش الأستاذين المساعدين بكلية التجارة جامعة طنطا، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم، والدكتور أيمن بكرى وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع، وعدد من رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

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كلية الهندسة

جامعة طنطا

الغربية

التنمية الاقتصادية

فيروس كورونا

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