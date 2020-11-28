إعدام 300 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالمنصورة.. صور

الدقهلية شريف الديب

استمرت حملات المرور والتفتيش على المطاعم والمحلات لبيع السلع الغذائية بمراكز ومدن محافظة الدقهلية، وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وفقا لقرار المحافظة رقم 369 وبإشراف منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة تم تنفيذ حملة للمرور والتفتيش على محلات الأغذية ومنشآت البيع بمدينة المنصورة، مساء اليوم، حيث أوضحت السكرتير المساعد أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ فقد أسفرت الحملة التى تم تنفيذها عن ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى تشمل (دجاج مجمد ورنجة وديوك رومى وبط مجمد لحوم مفروم جمبرى مجمد وسمان) وتقدر بكمية حوالى 600ك، تم التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة.

وأضافت السكرتير المساعد، أنه تم إعدام منتجات فاسدة شملت (جبنة رومى ولحمة مفرومة وخضراوات ولانشون ورنجة فيليه وبسطرمة وفسيخ) بكمية تقدر بحوالى 300كيلو جرام، وقالت السكرتير المساعد إنه على الفور أمر المحافظ بإحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها فى الوقائع المشار اليها.

وفى ذات السياق أوضح محافظ الدقهلية، أن هذه الحملات اليومية، تستهدف ضمان توافر السلع الغذائية واللحوم والخضراوات بالمواصفات الصحية السليمة والمتابعة المستمرة للمواد الغذائية المعروضة من حيث الصلاحية للاستهلاك الآدمى، حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين مشيرا إلى متابعته الشخصية لنتائج هذه الحملات.

وأكد "مختار" ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الحملات الرقابية على كافة منافذ ومحلات بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة والتصدى لأية محاولات للتلاعب وتنفيذ القانون بكل الحسم والحزم والتصدى للمخالفين .