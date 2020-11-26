محافظ القليوبية يمنح إجازة استثنائية بالتناوب لموظفى المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

تبدأ محافظة القليوبية، والمديريات الخدمية التابعة لها تطبيق قرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمنح العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها بكافة مستوياتها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، فيما عدا مديرية الشئون الصحية والتربية والتعليم وما يتبعها، إجازة استثنائية بالتناوب يوميا فيما بينهم بما يضمن حسن سير العمل بانتظام واضطراد على أن تكون نسبة الحضور اليومية بحد أدنى 50% من قوة العمل، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار المحافظ بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشان خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة من فيروس كورونا المستجد.

وأشار، إلى أن تكون الإجازة الممنوحة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونا، أو تؤثر على أى مستحقات الموظف المالية.

كما قرر المحافظ، حظر عقد الندوات واللقاءات التى من شانها تجمع المواطنين وجها لوجه بجهات العمل التابعة للمحافظة أو غيرها على أن يتم الاكتفاء بعقدها عن طريق الفيديوكونفرانس والوسائل الإلكترونية للحد من انتشار فيروس كورونا.