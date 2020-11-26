قواد يعترف بعرض سيدات على راغبى المتعة الحرام عبر السوشيال ميديا

كتب محمود عبد الراضي

اعترف "قواد" بتسهيل دعارة سيدات، عن طريق عرض صور وفيديوهات لهن عبر مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب الزبائن من راغبى المتعة الحرام من أجل الأموال.

وأضاف المتهم فى اعترافاته، أنه يتفق مع الزبائن عبر "الشات" بعد عرض الصور والفيديوهات عليهم.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالتواصل مع راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وبعض برامج وتطبيقات المحادثات، للترويج لنفسه لممارسة الفجور وعرض بعض الفتيات من خلال عرض صورهن على عملائه لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وضبطه وتبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبرفقته (سيدة – مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم على النحو المشار إليه، وأضاف باستغلال المجنى عليها فى الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية، وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقواله، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.