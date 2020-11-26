قنديل: النقد الدولى أشاد بتفوق الاقتصاد المصرى على توقعات عام الكورونا

كتب محمد عبد المجيد

قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن صندوق النقد الدولى فى المراجعة الأخيرة قال بوضوح أن الاقتصاد المصرى حقق نجاح فاق التوقعات خلال عام الكورونا، حيث أنه كان يتوقع معدل نمو قدره 2%، وأن الحكومة المصرية فى تلك الفترة مع بداية الجائحة كانت تتوقع نمو 4.2%، نزولا من 5.6% فى العام المالى الذى سبقه، والذى حدث أن معدل النمو المحقق كان 3.6%.

وأضاف الكاتب الصحفى، خلال تواجده ضيفا، اليوم الأربعاء، على برنامج المواجهة، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل على فضائية إكسترا نيوز، أنه من المعروف أن الاقتصاد المصرى مع تفاوت الحجم، هو والاقتصاد الصينى هما صاحبا أكبر معدل نمو فى عام جائحة فيروس كورونا المستجد، وعدد قليل جدا من الاقتصادات على مستوى العالم كله هي التى معدل نمو إيجابى فى هذا العام.

وأشار الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إلى أن أغلب الاقتصادات الكبرى حققت معدل نمو سلبى بمراحل كبيرة للغاية، حيث حققت أمريكا -0.6%، - 9% بالنسبة للاتحاد الأوروبى، وبريطانيا حققت نفس الرقم تقريبا، وتركيا حققت معدل نمو سلبى جدا.