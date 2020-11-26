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علقت رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى، على دعوة رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي لحوار وطني بين التونسيين لا يستثني أحدًا، قائلة: "منذ متى ونحن نتحدث إليكم حتى نتحاور معكم"، وتابعت موسى، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "لا تفكروا فى الحوار مع الدستورى الحر .. لا تنتظروا منا أن نتحاور معكم .. لن نتحاور مع جماعة التفجيرات .. ومخربي تونس اقتصاديًا واجتماعيًا".