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المحافظات تواصل رفع درجة الاستعداد بسبب موجة الطقس السيئ

الخميس، 26 نوفمبر 2020 12:00 ص
المحافظات تواصل رفع درجة الاستعداد بسبب موجة الطقس السيئ شفط مياه الأمطار
كتب على عبد الرحمن

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تواصل جميع محافظات الجمهورية رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بالإضافة إلى استمرار أعمال شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع لعدم إعاقة حركة المواطنين والسيارات.
 
وشدد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية باستمرار المتابعة على مدار اليوم، مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والاطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحى لسرعة شفط تراكمات المياه فى الأماكن التى تتعرض لتجمعات المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية .
 
وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين فى المحافظات التى تتعرض لموجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية خلال اليومين القادمين بتوخى الحيطة والحذر فى تحركاتهم اليومية والمتابعة المستمرة لتعليمات الأجهزة التنفيذية والمحلية فيما يخص الأحوال الجوية بمحافظاتهم، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية شكلت غرفة عمليات مركزية فى الوزارة تتابع على مدار الساعة مع غرف العمليات فى المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ.

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