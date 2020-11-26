إحالة 3 عاطلين للجنايات اتهمتهم النيابة بسرقة مواطنين بالإكراه فى البساتين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين بإحالة 3 عاطلين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة التورط فى سرقة مواطنين بالإكراه بأعلى الطريق الدائرى دائرة البساتين، مستخدمين دراجة بخارية للهروب بعد ارتكاب جرائمهم.

وتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغات من الأهالى تتهم 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية بسرقتهم بالإكراه وإلقاء الحجارة عليهم حال تتبعهم بالطريق الدائرى.

بتكثييف التحريات بعد انتشار مقاطع على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لهم ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبعرض صور المتهمين توصل رجال المباحث إلى هوياتهم وألقوا القبض عليهم واعترفوا بارتكاب وقائع السرقة، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشته الجناة لمعرفة ما ما ارتكبوه من حوادث أخرى.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.