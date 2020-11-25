ورشة عمل لمراجعة مسودة السياسة العامة لحماية الأطفال بالشرقية

الشرقية-إيمان مهنى

أكد أيمن الأمير العطار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية، تنفيذ ورشة عمل لمناقشة تطوير السياسات العامة لحماية الطفل بالمحافظة بالتعاون والاشتراك مع المجلس القومى للطفولة والأمومة وهيئة إنقاذ الطفل.

وذلك تحت رعاية محافظ الشرقية وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالديوان العام وبحضور عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق ومنسق المجلس القومى للأمومة والطفولة بالشرقية وعدد من أعضاء هيئة انقاذ الطفولة والوحدة العامة للطفل بالديوان العام وممثلين عن مديريات" التعليم، والصحة ، والتضامن الاجتماعى ، والاوقاف، الكنيسة ومديرية ألأمن"، ومقررى الوحدات الفرعية بالمراكز وممثلى الجمعيات الأهلية الشريكة بالعمل" تحسين - صناع الحياة"، فى إطار إستراتيجية المحافظة للإهتمام بقضايا الطفولة والأمومة.

أوضح مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام أن الهدف من تنفيذ ورشة العمل هو تطوير عمل لجان حماية الطفل ورفع مهارات وقدرات العاملين بها من أجل التصدى لكافة أشكال الخطر الذى يتعرض له الطفل والعمل على حمايته بوضع خطط استباقية وسياسات حماية يمكن تطبيقها، مشيراً إلى أنه خلال فعاليات ورشة العمل تم إستعراض ما كفله الدستور عام 2004 من الحقوق الأساسية للطفل المصرى وما الذى تهدف له هذه الحقوق، وما تقوم به لجان حماية الطفل بإنقاذ الطفل، وكذلك السياسات العامة للقضايا ذات الأولوية فى إنتهاكات الطفل ، والتدخلات الوقائية لحمايته فضلاً عن التعرف على المفاهيم التى تضمنتها السياسة العامة مثل" مفهوم السياسة العامة – الطفل – الطفل المعرض للخطر – الاساءة وانواعها – تعريف الطفل".

أضاف مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام أنه تم مناقشة الأسس والمرجعيات الرئيسية لإعداد السياسة العامة لحماية الطفل من حيث "النصوص والقوانين – الاطار الاستراتيجى والخطة الوطنية – الاتفاقيات والمواثيق – الرؤية المستقبلية – التشاور مع مجموعات العمل – جلسات استماع – مراجعة لوضع الطفولة الحالى"، فضلا عن استعراض الرؤية المستقبلية لحماية الطفولة والارتقاء بجودة حياة الاطفال والأمهات وتحقيق الرفاهية لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، واشراكهم فى إتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسمانية والنفسية، فى إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية )، بالإضافة إلى مناقشة خطة محافظة الشرقية لحماية الطفولة والأمومة، حيث حق الطفل فى "الصحة – التعليم – الحماية – الرعاية– رعاية الامومة".