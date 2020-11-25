اليوم السابع
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"مياه القليوبية" تدفع بسيارات لشفط المياه اسفل الأنفاق والكبارى.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:43 م
"مياه القليوبية" تدفع بسيارات لشفط المياه اسفل الأنفاق والكبارى.. صور رفع تراكمات مياه الأمطار بالأنفاق بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، رفع درجة الاستعدادات التى تقوم بها الشركة لاستقبال فصل الشتاء وسقوط الأمطار موسم 2020/2021، حيث شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف بدرجة الحرارة، صاحبتها أمطار خفيفة وصلت إلى حد المتوسطة على بعض الأنحاء، إلى جانب انتشار مكثف للسحب فى سماء مدن وقرى المحافظة.

ودفعت شركة مياه القليوبية بسيارات لشفط تراكمات المياه أولا بأول التى خلفتها الموجة التى تعرضت لها المحافظة منذ ساعات بالأنفاق ومنازل الكبارى، وذلك حفاظا على السيولة المرورية بمحاور وطرق القليوبية.

وأكد مجاهد، أنه بلغ إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 112 معدة بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل 1950.3 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحى 149 محطة، فيما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عامل تقريبا.

وأضاف، أنه قامت قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، وبالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن بتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى، وتنفيذ محاكة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها فى وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تم الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالإنفاق.

وأشاد "مجاهد"، بنجاح المناورات المنفذة وسرعة التعامل مع حالات سقوط الأمطار وتراكمها داخل الأنفاق، مؤكدا على ضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والأفراد لمواجهة حالات سقوط الأمطار والسيول، وضرورة التأكيد على تطهير بيارات صرف الأمطار وجاهزيتها لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها.

وأوضح "مجاهد"، أن تلك الاستعدادات تأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية لمواجهة موسم فصل الشتاء وسقوط الأمطار والتى تتمثل فى تطهير بالوعات صرف الأمطار وتجهيز المعدات والأفراد لمواجهة موسم سقوط الأمطار.

كما أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية أنه فى إطار إستعدادات الشركة لإستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار قامت الشركة بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار فى نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بحوالى 27 مليون جنيهاً تقريباً.

وأوضح، أنه من المخطط تنفيذ عدد 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية فمن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق مصر الإسكندرية الزراعى، ونفق أسفل الطريق الدائرى ومطالع ومنازل الكبارى بمدن المحافظة والتى كانت تحدث تأثيراً كبيراً على حركة المواطنين أثناء فترات سقوط الأمطار.

الدفع بسيارات المياه لرفع التراكات الأمطار

الدفع بسيارات المياه لرفع التراكات الأمطار

 

بدفء رفع تراكمات الأمطار
بدفء رفع تراكمات الأمطار

 

خلال عمل رجال مياه القليوبية
خلال عمل رجال مياه القليوبية

 

رفع المياه
رفع المياه

 

رفع تراكمات مياه الأمطار أسفل الأنفاق
رفع تراكمات مياه الأمطار أسفل الأنفاق

 

شفط تراكمات المياه بالأنفاق
شفط تراكمات المياه بالأنفاق

 


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