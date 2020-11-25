مكتبة الإسكندرية تؤجل إظاءة مبناها باللون البرتقالى بسبب الأحوال الجوية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية، تأجيل إضاءة مبنى مكتبة الاسكندرية باللون البرتقالى فى إطار حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وسيتم اعلان التاريخ الجديد لاحقا، وذلك نظرا لسوء الاحوال الجوية ولأسباب تقنية.

وكانت مكتبة الإسكندرية متمثلة فى برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى التابع لقطاع البحث الأكاديمى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة – مكتب مصر، قد أعلنت إضاءة مبنى المكتبة بالكامل باللون البرتقالى، وذلك للسنة الثالثة على التوالى، وأسوة بغيره من المعالم المميزة حول العالم، فى إطار حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث يرمز اللون البرتقالى إلى مستقبل أكثر إشراقًا دون عنف، وذلك بعد غروب شمس اليوم الموافق 25 نوفمبر 2020 وهو يوم بدء الحملة، وكذلك يوم 10 ديسمبر 2020 وهو يوم انتهاء الحملة.

وتأتى إضاءة مبنى المكتبة انطلاقًا من الرسالة الفكرية التى يضطلع بها كل مكتبة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة – مكتب مصر، فى ميادين مجتمعية شتى، وحرصًا منهما على تحسين أوضاع المرأة ورفع الوعى العام فى هذا الشأن، وإيمانًا بأن وضع المرأة فى أى مجتمع إنما يمثل محصلة تفاعل بين العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تتشابك بطريقة مركبة؛ وأن استقرار الدول وتقدمها لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة المرأة فى المجال العام كفاعل وشريك أساسى من أجل بناء مستقبل جديد؛ وأن تمكين المرأة يعتبر إضافة إلى رصيد المجتمع ككل وزيادة فى قدرته على المنافسة على المستوى العالمى والإقليمى.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة حرصت على إنشاء برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى بقطاع البحث الأكاديمى ليكون حاضنًا ومروجًا نشطًا للتغيير وخلق الظروف اللازمة للتحول الاجتماعى البناء القائم على احترام حقوق المرأة باعتبارها إحدى أهم دعائم المجتمع من خلال تنفيذ برامج وأنشطة تهيئ بيئة أكثر دعمًا للمرأة، وتدعو إلى تحقيق.