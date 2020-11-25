 مصرع طفل أسفل عجلات سيارة  أثناء لهوه بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى طفل بقرية المحمدية بمحافظة الشرقية، مصرعه أسفل عجلات سيارة ربع نقل أثناء لهوه بالقرية، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة، صرحت برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بالدفن.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى منيا القمح المركزى بوصول" زياد م ش" 7 سنوات مقيم قرية المحمدية مركز منيا القمح،.

وتبين من التحريات أثناء لهو الطفل صدمته سيارة ربع نقل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السائق وعرضه على النيابة العامة وقررت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.