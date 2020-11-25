مصادرة 33 شيشة من كافتريات مخالفة للإجراءات الإحترازية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعه للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازيه والوقائية ضد مخاطر فيروس كورونا، حيث أسفرت الحملة عن مصادرة 25 شيشة من مقاهى مخالفة بطريق كفر محمد حسين ومنطقة الإشارة بنطاق مدينة الزقازيق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بحملة لرفع الإشغالات المخالفه وتم ضبط الكافتريات المخالفه ومصادرة 8 شيش من مقاهى وكافتريات مخالفة بنطاق المركز وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين .

وتستمر الأجهزة التنفيذية فى شن الحملات الدورية على المحال والمقاهى والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية حرصاً على سلامة الجميع من الإصابه بفيروس كورونا .

وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور على المحال التجارية والمقاهى للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامه الواقية ومراعاه المسافات البينية حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابه بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.