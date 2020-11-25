اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسارات خاصة لطواف كبار السن وذوي الإعاقة لا تتجاوز 15 دقيقة.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:14 م
مسارات خاصة لطواف كبار السن وذوي الإعاقة لا تتجاوز 15 دقيقة.. صور كبار السن خلال أداء مناسك العمرة
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبذل المملكة العربية السعودية جهودا كبيرة في خدمة ضيوفها، بتسهيل ممارسة الشعائر، ومن الفئات التي تتلقى رعاية كبيرة كبار السن وذوى الإعاقة، وخاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا الذى ضرب العالم، حيث تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

وذكرت شئون الحرمين عبر موقعها، أنها خصصت مسارين لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في صحن الطواف، الأول للعربات بطول 155 مترا، يستوعب 45 عربة، وتستغرق عملية الطواف فيه من 10 إلى 15 دقيقة، كما تم اعتماد المسار الثاني بطول 145 متر، وهو الأقرب للكعبة، ويستوعب 50 شخصا، لكبار السن اللذين لا يحتاجون للعربات، وذلك تسهيلاً عليهم لصعوبة حركتهم.

.. توفير مسارات خاصة لطواف كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لا يتجاوز 15 دقيقة (2)
وقال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة الحجيلي أنه تنفيذا لتوجيهات معالي الرئيس العام بتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، تم تخصيص مسارات خاصة بالقرب من الكعبة المشرفة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

.. توفير مسارات خاصة لطواف كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لا يتجاوز 15 دقيقة (4)

وأوضح  الحجيلي: "إن من واجبنا في الرئاسة ‏العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة القاصدين، والواجب مضاعفتها تجاه كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وعلينا ضرورة تحديد مسارات ومصليات خاصة بهم، وكلّ ما يحتاجونه وفاءً وبِرّاً بهم، فحقهم علينا عظيم، والواجب تقديم أرقى الخدمات، وتذليل العقبات لمساعدتهم والتيسير عليهم".

.. توفير مسارات خاصة لطواف كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لا يتجاوز 15 دقيقة (3)

وأشاد عدد من المعتمرين من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالمسارات ومسافتها، والمدة الزمنية، وأن ما يميزها أنها محاذية للكعبة المشرفة، حيث محمد عطية النمري أن الدولة وفرت كل ما يحتاجه قاصدو المسجد الحرام وحققت احتياجاتهم، فالطواف بالقرب من الكعبة المشرفة هو بمنزلة الهدية لهم، في وقت لم يتوقع أن بإمكانه الاقتراب من الكعبة المشرفة لهذا الحد، الذي أضفى على عمرته مزيداً من الخشوع والروحانية.

.. توفير مسارات خاصة لطواف كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لا يتجاوز 15 دقيقة (1)

وعبر المعتمر إبراهيم إسماعيل الحاج من إرتيريا عن شكره للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً داعيًا الله أن يحفظها من كل سوءٍ ومكروه، حيث لمس عناية هذه الدولة ورعايتها له منذ وصوله إلى أرض الحرمين الشريفين بحسن استقبال .

وذكر المعتمر جمال علي مقيم يمني في المملكة العربية السعودية أنه منذ أول زيارة له إلى المسجد الحرام قبل حوالي ثلاثين عاماً وهو يشاهد عناية قادة هذه البلاد المباركة له ورعايتها لقاصديه، مفيداً أنه لمس عناية الدولة لمن هم في حالته من ذوي الإعاقات؛ بتوفير كل ما يلزمهم داخل المسجد الحرام ومرافقه ومن مصليات ومشربيات وفي دورات المياه .

 

 

 


شئون الحرمين

مناسك العمرة

العمرة

السعودية

المملكة العربية السعودية

الكعبة المشرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئاسة شئون الحرمين تنشر إحصائية لمعدات التعقيم بسبب كورونا فى المسجد الحرام

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:14 م

صور.. شئون الحرمين السعودية تدشن لوحات إرشادية فى طرق المسجد الحرام

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:47 م

إجراءات رئاسة شئون الحرمين لاستقبال المصلين بالمسجد الحرام حواجز وفحص منافذ

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 03:42 م

رئاسة شئون الحرمين تشيد ببيان هيئة كبار العلماء بالتحذير من الاخوان الإرهابية

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 10:18 م

شئون الحرمين تحدد مسارات الطواف لتحقيق التباعد مع زيادة أعداد المعتمرين.. صور

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 05:20 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة