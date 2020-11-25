مسؤولون إسرائيليون: رفع حالة التأهب العسكرى بسبب " حالة عدم اليقين بشأن إيران"

كتب أحمد عرفة

قال مسؤولون إسرائيليون، إن حالة عدم اليقين بخصوص إيران جعلت تل أبيب تفرض حالة التأهب العسكرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال إعلام إسرائيلى، إن وزير الدفاع الإسرائيلى تحدث مرتين مع نظيره الأمريكيى وبحث معه ملفى إيران وسوريا.

وفى وقت سابق قال إليوت إبرامز، المبعوث الأمريكي لإيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات على 4 كيانات تدعم برنامج إيران الصاروخي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف المبعوث الأمريكي لإيران، أن الكيانات الـ4 الداعمة لبرنامج إيران الصاروخي مقرها الصين وروسيا.

وأوضح المبعوث الأمريكي إلى إيران: المزيد من العقوبات على طهران خلال أسابيع.