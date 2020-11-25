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محمد بن راشد يهنئ السيسى بفوز هالة السعيد بأفضل وزيرة فى العالم العربى

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:21 ص
محمد بن راشد يهنئ السيسى بفوز هالة السعيد بأفضل وزيرة فى العالم العربى محمد بن راشد
كتب خالد إبراهيم

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هنأ الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبى، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربى، حيث غرد عبر تويتر، "أبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي  .. التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبدالفتاح  السيسي يحقق قفزات مدروسة"

بن راشد على تويتر
بن راشد على تويتر

 

وتابع بن راشد، "كما أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمير محمد بن سلمان.. فوز وزارة التجارة في المملكة كأفضل وزارة فى العالم العربي من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية .. رؤية 2030 التى يقودها الأمير محمد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية"

تهنئة بن راشد للسعودية
تهنئة بن راشد للسعودية

 

وأختتم، "نبارك للفائزين ..ونقول لكن من رشح ولم يفز استمر في التطوير .. ولكل المسئولين الحكوميين العرب .. لا تتوقفوا عن تطوير مؤسساتكم ..استقرار عالمنا العربي.. وتطور اقتصاده .. وازدهار حياته ..وبناء مستقبل أبنائه..كله بيدكم ..مهمتكم عظيمة .. وتاريخية ..ونسأل الله لكم التوفيق دائماً وأبداً"

محمد بن راشد على تويتر
محمد بن راشد على تويتر

 

 


محمد بن راشد

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

هالة السعيد

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