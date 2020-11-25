اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: أمطار متقطعة على المناطق الساحلية ورفع المياه من الشوارع

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 09:24 م
محافظ كفر الشيخ: أمطار متقطعة على المناطق الساحلية ورفع المياه من الشوارع جمال نور الدين
كفر الشيخ محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة لم تتعرض لسيول وأمطار غزيرة نهاراً، كما هو متوقع، وهطلت أمطارا متفرقة على مدينة كفر الشيخ، وأمطار متقطعة على المناطق الساحلية، وحتى الآن الأمور مسيطر عليها. وقال محافظ كفر الشيخ، إن مدينة بلطيم وجزء من مطوبس، تتعرض الآن لأمطار غزيرة لم تصل إلى حد الرعدية، وتتواجد معدات مجالس المدن، لرفع المياه من الشوارع ومن المدارس.

على جانب آخر، أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أن غداً الخميس، يوم دراسى، ولا تعطيل للدراسة، وسيتم تحويل المسئولين عن الصفحات التى أعلنت أن غداً إجازة للشئون القانونية، مشيرة إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هو صاحب القرار فى ذلك الشأن.

وأكد الدكتور عبد الرزاق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أنه لا صحة لما تردد من تعطيل الدراسة غداً الخميس، مشيراً إلى أنه لم يصدر أى قرار بهذا الشأن، مضيفاً أن قرار تعطيل الدراسة كان ليوم واحد فقط، اليوم الأربعاء، وأن كليات الجامعة ستستقبل الطلاب، ولم ينشر على صفحة الجامعة أى بيان عن تعطيل الدراسة لليوم الثاني على التوالى حتى الآن .


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