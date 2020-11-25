محافظ سوهاج يطالب المواطنين بسرعة إنهاء طلبات التصالح قبل 30 نوفمبر

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن انتهاء المدة الزمنية المحددة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بنهاية الشهر الجاري الاثنين 30 نوفمبر، مناشدا المواطنين ممن لم يتقدموا بسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الأيام القليلة المتبقية.

وأكد محافظ سوهاج على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء حتى السادسة مساء، بالإضافة إلى تلقي الطلبات بالوحدات القروية تيسيرا على المواطنين؛ وذلك حتى انتهاء المدة المحددة الاثنين القادم.

يذكر أن أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، عقد اليوم، اجتماعا مع مديري إدارات خدمة المواطنين بمراكز " سوهاج، والمنشاة، وحي شرق، وحي غرب، ومديرية الشباب والرياضة، والصحة "، بحضور الدكتور طاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة سير عمل تلك الإدارات وأهم المعوقات التي تواجهها والعمل على حلها .

واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع موقف معدلات أداء العمل داخل الإدارات ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدا على ضرورة إنجاز الشكاوى المتأخرة، ووضع حلول عاجلة لها، والتنسيق الكامل مع إدارات الأزمات بمجالس المدن في الشكاوى الطارئة.

واستمع " القاضي" إلى بعض المقترحات الخاصة بتطوير آلية العمل، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الاجتماع الدوري الخاص بإدارات خدمة المواطنين والذي يتم عقده أسبوعيا سيكون بالتناوب بين الجهات والوحدات المحلية منعا للتجمعات وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.