محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة أعلى الطريق الدائرى

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة تفقد خلالها أعمال رفع المخلفات المتراكمة من أعلى الطريق الدائري، حيث وجه برفع جميع المخلفات الموجودة بالطريق الدائرى، كما وجه بوضع صناديق للقمامة بأماكن إلقاء المخلفات، حرصا على سلامة وصحة قائدي السيارات، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضارى.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد مشروع تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد، حيث تابع أعمال الرصف وإنشاء الجزر الوسطى والبلدورات والأرصفة وتحديد أماكن الخدمات، وخلال الجولة وجه بتوسعة حرم الطريق لتسهيل الحركة المرورية، مشددًا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال، نظرًا لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية.

كما تفقد القطاعات الثلاث لطريق شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بمنطقة عزبة "أفندينا"، لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.

كما تابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، كما تم الانتهاء من نقل جميع المرافق، وكذا تم الانتهاء من عمل السور الحديدى فى المرحلة الأولى للمشروع وبدء العمل فى المرحلة الثانية بطول 2 كيلو.

واختتم المحافظ، جولته بتفقد تطوير ورصف طريق نوى "قليوب - شبين القناطر" بطول 14 كيلو متر بتكلفة 55 مليون جنيه، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تم الانتهاء من نسبة 80 % فى القطاع الأول، والذي يبلغ طوله 7 كيلو متر، كما شدد المحافظ على مقاول المشروع بدفع الأعمال وزيادة المعدل، والعمل ليل نهار لسرعة الانتهاء منها في الوقت المحدد لها.

وخلال الجولة تم ضبط صاحب جرار كسح للصرف الصحي يلقي مخلفات الصرف الصحي بالطريق العام، ووجه المحافظ بتحرير محضر لصاحب الجرار، ومصادرة الجرار فورا، جاءت الجولة بحضور اللواء مجدى العنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، ومجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، والمهندس محمد رشاد مدير هيئة الطرق والكباري بالقليوبية.

جانب من الجولة



طريق شركات البترول



متابعة أعمال التطوير



متابعة النظافة أعلى دائرى الخصوص