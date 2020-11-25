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وأول رئيس رئيس لجامعة بنها..

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان قاعة الدكتور حسام العطار مؤسس الجامعة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 01:19 م
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان قاعة الدكتور حسام العطار مؤسس الجامعة محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان القاعة بالعبور
القليوبية إبراهيم سالم

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افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قاعة المرحوم الدكتور حسام الدين العطار مؤسس وأول رئيس لجامعة بنها، وذلك بمقر الجامعة بمدينة العبور.

وكرم محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها أسرة الدكتور العطار، وإهدائهم درع الجامعة، كما تم تكريم الدكتور صفوت زهران رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها السابق، وذلك بحضور المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق، ونقيب المهندسين، وعدد من نواب وقيادات جامعة بنها السابقة والحالية وعمداء الكليات.

وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن إطلاق اسم الدكتور حسام الدين العطار رئيس الجامعة الأسبق علي القاعة الرئيسية بمقر الجامعة الجديد بالعبور يأتى تكريما وتقديرا لجهوده ودوره المتميز وما قام به من إسهامات لصالح جامعة بنها.

من جانبه أعرب محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، عن سعادته بتواجده في لمسه وفاء تكريم المرحوم الدكتور حسام الدين العطار رئيس جامعة بنها الأسبق، مؤكدا أن جامعة بنها هى منارة المحافظة وبيت الخبرة، مشيدا بالتعاون الوثيق بين الجامعة والمحافظة والذى كان أحد ثماره مشروع مستشفى بنها  التخصصى الجديد.

يذكر أن المرحوم الدكتور حسام الدين العطار هو مؤسس جامعة بنها وأول من تولى رئاسة الجامعة في أغسطس 2005 وحتى يوليو 2009 بعد انفصالها عن جامعة الزقازيق.

وتقام قاعة المرحوم الدكتور حسام الدين العطار بالدور الأول بمشروع مبنى الخدمات الطلابية بالعبور وهى قاعة متعدة الاستخدام على مساحة 625م² بإرتفاع يتراوح ما بين 9 إلى 12 متر، وتستوعب 550 شخصا ويتم استخدامها فى تنظيم اللقاءات والمحاضرات حيث تحتوي القاعة على 5 أبواب متباعدة وتم تجهيزها بنظام صوتيات وتكييف مركزي ونظام إنذار مبكر للحريق، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون جنيه.

تكريم الدكتور السيد القاضى

تكريم الدكتور السيد القاضى

 

تكريم الدكتور على شس الدين
تكريم الدكتور على شس الدين

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

خلال افتتاح قاعة حسام الدين العطار
خلال افتتاح قاعة حسام الدين العطار

 

محافظ القليوبية ورئيس الجامعة خلال افتتاح القاعة
محافظ القليوبية ورئيس الجامعة خلال افتتاح القاعة

 


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