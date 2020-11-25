محافظ الفيوم يتفقد عمارات الإسكان الاجتماعى بشدموه المعدة لعزل مصابى كورونا

الفيوم رباب الجالى

عقب لقاء الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بعددٍ من التنفيذيين لمناقشة بعضًا من القضايا الحيوية التى تهم المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، تفقد المحافظ يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، عدد 3 عمارات تم تجهيزها بمساكن الاسكان الاجتماعى بعزبة رشيد التابعة للوحدة المحلية بشدموه.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ وجه بمراجعة تجهيزات 3 عمارات، منهما اثنتان معدتان لعزل مصابى كورونا من الحالات البسيطة، وعمارة للطوارئ لإيواء المتضررين من ظروف الطقس السيئ إن وجد.



وأضاف المتحدث الرسمى بأن محافظ الفيوم وجه بمراجعة خدمات الكهرباء ومواتير رفع مياه الشرب وأدوات المعيشة، وكلف رئيس الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة.



ووجه محافظ الفيوم بالتنسيق بين مسئولى مجلس مدينة إطسا من جانب ومسئولى التضامن الاجتماعى والصحة من جانب آخر، ليكون الجميع على استعداد لتلقى أية حالة مصابة بفيروس كورونا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من حيث العزل وتلقى البرنامج العلاجى اللازم، فضلًا عن الاستعداد لتسكين أية حالة قد تواجه أضرارًا حال وجود الطقس السيئ.