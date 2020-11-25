محافظ الإسكندرية يوجه بالتعامل الفورى مع تراكمات مياه الأمطار

الإسكندرية - جاكلين منير

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مناطق وميادين وأنفاق المدينة، والتى تعرضت لمشكلات تراكم مياه الأمطار خلال النوات السابقة، وذلك لمتابعة أعمال تصريف المياه وفقا للخريطة الجديدة التى تم وضعها أمس لمواجهة النوة الشديدة الحالية التى تتعرض لها الإسكندرية .

وتفقد المحافظ، كوبرى كليوباترا وسموحة، لمتابعة أعمال تصريف المياه بها بعد تخصيص عدد من سيارات الشفط والبدالات منعا لحدوث أية تراكمات مثلما حدث فى النوات السابقة، موضحا أنه لم يحدث بتلك المناطق أية مشكلات تذكر اليوم، ولم تتعرض أيا من الأنفاق والميادين لتراكمات مياه رغم الأمطار الغزيرة المتواصلة التى تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم .

ولفت الشريف، إلى أن تم إضعاف المياه إلى 30% من قوتها بنطاق المحافظة، لتخفيف الضغط على شبكات الصرف، لاستيعاب كميات مياه الأمطار، وسيتم إعادة ضغط المياه تدريجيا بمجرد انتهاء الأمطار، مؤكدا أنه يتم التعامل مع كافة المشكلات فى الحال وعرضها بوضوح، ومطالبا المواطنين عدم الانصياع وراء الشائعات والصور المفبركة التى تعود إلى سنوات سابقة، والتى يستخدمها المغرضون للإساءة للدولة .

وتابع الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، أعمال كسح وتصريف تجمعات المياه بنطاق حى العامرية أول وذلك بحضور، واللواء حسام الشيخ رئيس الحى، والجهات المعنية من الصرف الصحى والحماية المدنية، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتفقد نائب المحافظ جميع المناطق الحيوية بحى العامرية أول، وكذلك الطريق الصحراوى بمنطقة الجراري، حيث تم متابعة تصريف تجمعات مياه الأمطار والتأكد من تمركز عربات الكسح والطواريء وجاهزية جميع معدات الصرف الصحى للتعامل مع موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد عقد اجتماعا عاجلا بحضور ممثلى شركة الصرف الصحى والمياه ورؤساء الأحياء والجهات الأمنية لاستعراض خريطة العمل الجديدة للتعامل مع بؤر تراكمات مياه الأمطار والمعروفة بالمناطق الساخنة بالإسكندرية خلال النوة القادمة، وموسم الأمطار، وذلك عقب تخصيص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، 300 مليون جنيه كحل عاجل لأزمة مياه الأمطار التى تتعرض لها الإسكندرية فى النوات .