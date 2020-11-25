مجلس مدينة غارب : جارى توصيل خطوط الغاز الطبيعى بمنطقة الإيمان

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، أنه جارى أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعى بمنطقة الإيمان حتى يتسنى لقاطنى المنطقة الاشتراك فى الخدمة.

واضاف رئيس مدينة غارب فى بيان له أن جارى العمل على قدم وساق لسرعة إنهاء توصيل خطوط الغاز الطبيعى لمنطقة الايمان واستمرار أعمال توصيل الغاز بمنطقة الشباب وعلى المناطق التالية بالتتابع منطقة التلفزيون، تقسيم الشباب بجوار السوق الجديد – تقسيم الشركة العامه إمتداد الايمان.

كان مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، أجرى قرعة علنية لـ 144 وحدة سكنية "بلوك" بديل العشوائيات، وذلك بقاعة المؤتمرات بالوحده المحلية، بحضور اللواء أيهاب رأفت، رئيس المدينة.

وقال رئيس مدينة رأس غارب، إنه حضر إجراء عملية القرعة عدد ممن وقع عليهم قرارات التخصيص (ملاك )، وهم من سكان منطقة العشش بالمدينة وهى من اكثر المناطق العشوائية بالمدينة، وسط حضور مجلس المدينة .