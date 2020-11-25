اليوم السابع
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مجلس الوزراء يوافق على مد خدمة 728 طبيباً بشرياً بوظيفة أخصائى

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 01:55 م
مجلس الوزراء يوافق على مد خدمة 728 طبيباً بشرياً بوظيفة أخصائى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد خدمة 728 طبيباً بشرياً (الدفعة الثانية)، بوظيفة أخصائى طب بشرى بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانونية لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالى لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.
 
 
يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين، وخاصة فى ظل الظروف الراهنة وما تقوم به الوزارة من جهود للاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.  
 

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مصطفى مدبولى

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