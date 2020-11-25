وأضاف ترودو في تصريحات للصحفيين أنه من المنتظر أن تقوم شركة أدوية أمريكية بالتوزيع أولا في الولايات المتحدة قبل توزيعها دوليا، وتابع "بعد ذلك بوقت قصير سيبدأون في احترام وتسليم العقود التي وقعوا عليها مع دول أخرى بما في ذلك كندا .. نتوقع أن نبدأ في تلقي هذه الجرعات في الأشهر القليلة الأولى من عام 2021".



وقال ترودو إن الكنديين لن يضطروا إلى انتظار تلقيح الجميع في الولايات المتحدة قبل أن تحصل كندا على جرعات.



وتمت مناقشة هذه القضية في مجموعة العشرين في نهاية الأسبوع الماضي ، وقال ترودو إنه يعمل مع الحلفاء للتأكد من وجود تدفق حر للعقود، مشددا على أن الشراء المسبق لمجموعة من اللقاحات المرشحة من الشركات المصنعة الأجنبية سيساعد في الحصول على جرعات فعالة للكنديين في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن كندا اشترت مسبقا ملايين الجرعات.