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قطاع التخطيط بالرى: انتهاء الأمطار الغزيرة بنهاية اليوم.. وغدا تقل فى القاهرة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:23 م
قطاع التخطيط بالرى: انتهاء الأمطار الغزيرة بنهاية اليوم.. وغدا تقل فى القاهرة أمطار - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، إنه يتم إصدار خرائط تنبئ بوجود أمطار شديدة، موضحة أنه بنهاية اليوم تنتهى الأمطار الغزيرة وترتكز غدا على جزء من السواحل والإسكندرية، ولكن على جنوب الدلتا والقاهرة تقل فرص الأمطار.
 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن الأمطار التي سقطت في القاهرة كانت مدتها قليلة، موضحة أن هذا العام حجم الأمطار أكثر من السنوات الماضية.
 
وأكدت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، أن التغيرات المناخية أصبحت واضحة للجميع، مضيفة أنه منذ 2015 بدأت تغيرات مناخية وبدأت الأمطار تسبب مشكلات كثيرة في المدن.
 

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