عامل يشهر بزوجة سائق على صفحات الفيس بوك ويطعنه بسكين فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب سائق بطعنتين نافذتين على يد عامل فى قرية دموع التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بعدما شهر الأخير بزوجة المجنى عليه على وسائل التواصل الاجتماعي. تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى دكرنس العام بوصول المدعو "القناوى ق. م 44 سنة، سائق، مقيم بقرية القباب الصغرى دائرة مركز دكرنس مصابًا بجرح شبه نافذ أسفل الصدر من الناحية اليسرى وآخر أعلى البطن بجوار السرة، ادعاء تعدى آخرين، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لاستكمال العلاج اللازم.

انتقلت مباحث مركز دكرنس إلى مكان الواقعة، وبسؤال المصاب، اتهم "محمود.ع. م 20 سنة، عامل، مقيم بقرية دموه دائرة مركز دكرنس، بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة "سكين" وإحداث إصابته، لوجود خلافات سابقة بينهما لقيام المتهم بالتشهير بزوجة المصاب على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15824 لسنة 2020 جنح مركز دكرنس ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.