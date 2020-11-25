اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:29 م
خالد صلاح
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طقس الاسكندرية الآن .. تجمع للسحب السوداء الكثيفة فى سماء المحافظة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:22 م
طقس الاسكندرية الآن .. تجمع للسحب السوداء الكثيفة فى سماء المحافظة تجمع للسحب السوداء الكثيفة فى السماء
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت محافظة الإسكندرية تجمعا للسحب السوداء الكثيفة، فى ظل موجة التقلبات الجوية التى تشهدها المحافظة يومى الأربعاء والخميس والتى تمتد إلى الجمعة وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وكانت محافظة الإسكندرية، قد شهدت موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الغزيرة اليوم الأربعاء، وكثفت الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى من أعمال تصريف مياه الأمطار.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة اليوم بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب "، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتى نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية اجازة، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التى من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية اليوم، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتمثل القرار فى المديريات الأتية: التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والإسكان والمرافق والطب البيطرى والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والرى.

ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا فى حالة الضرورة القصوى، وفى حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا على سلامتهم.

تجمع للسحب السوداء الكثيفة فى السماء (1)
تجمع للسحب السوداء الكثيفة فى السماء (1)

 

تجمع للسحب السوداء الكثيفة فى السماء (2)
تجمع للسحب السوداء الكثيفة فى السماء (2)

 

تجمع للسحب السوداء الكثيفة فى السماء (3)
تجمع للسحب السوداء الكثيفة فى السماء (3)

 

تجمع للسحب السوداء الكثيفة فى السماء (4)
تجمع للسحب السوداء الكثيفة فى السماء (4)

 

 

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