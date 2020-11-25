طقس الإسكندرية.. سقوط سور عقار دون إصابات شرق الاسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تلقى اللواء أشرف بهجت ، رئيس حي ثان المنتزه ، اليوم الأربعاء ، بلاغًا يُفيد بسقوط سور بشارع نعمة الله المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بمنطقة المندرة بحري .

وتم علي الفور الإنتقال لموقع البلاغ ومعاينة العقار بمعاونة الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان والقوات الأمنية ، وتبين عدم وجود خسائر أو إصابات ، كما تبين أن سقوط السور على العقار المجاور المكوَّن من خمسة طوابق أدى إلى حدوث تلفيات بالطابق الأخير بالعقار ولكن دون حدوث أية إصابات ، وتم إتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة .

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم هطول الامطار الغزيرة و المتوسطة فى ظل موجة من الطقس السيئ، التى تتعرض لها الاسكندرية اليوم الاربعاء وغدا الخميس ،و كثفت الاجهزة التنفيذية و الصرف الصحى اعمال تصريف مياه الامطار

وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بجولة تفقدية عصر اليوم ، لأهم مناطق وميادين وأنفاق المدينة ، والتي تعرضت لمشكلات تراكم مياه الأمطار خلال النوات السابقة ، وذلك لمتابعة أعمال تصريف المياه وفقا للخريطة الجديدة التي تم وضعها أمس لمواجهة النوة الشديدة الحالية التي تتعرض لها الإسكندرية .

وتفقد المحافظ منطقة سور نادي سبورتنج وكوبري كليوباترا وسموحة ، لمتابعة أعمال تصريف المياه بها بعد تخصيص عدد من سيارات الشفط والبدالات منعا لحدوث أية تراكمات مثلما حدث في النوات السابقة ، موضحا أنه لم يحدث بتلك المناطق أية مشكلات تذكر اليوم ، ولم تتعرض أيا من الانفاق والميادين لتراكمات مياه رغم الأمطار الغزيرة المتواصلة التي تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم .

ولفت الشريف إلى أن تم إضعاف المياه إلى ٣٠ و ٤٠٪؜ من قوتها بنطاق المحافظة ، لتخفيف الضغط على شبكات الصرف ، لاستيعاب كميات مياه الأمطار ، وسيتم إعادة ضغط المياه تدريجيا بمجرد انتهاء الأمطار ، مؤكدا أنه يتم التعامل مع كافة المشكلات في الحال وعرضها بوضوح ، ومطالبا المواطنين عدم الانصياع وراء الشائعات والصور المفبركة التي تعود إلى سنوات سابقة ، والتي يستخدمها المغرضون للإساءة للدولة .